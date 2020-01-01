كاسيميرو يتغنى بالحكم "لاهوز" المثير للجدل !

وكالات / سما /

أشاد كاسيميرو، النجم البرازيلي لفريق ريال مدريد، بماتيو لاهوز حكم مُباراة الديربي التي جمعتهم مع جارهم أتلتيكو مدريد.

وكان ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد قد استضاف اللقاء الذي جمع بين الغريمين، وانتهى اللقاء بفوز الميرنجي بهدفين دون رد، وسجل الهدفين كاسيميرو، وداني كارفاخال.

وقال كاسيميرو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”بالنسبة لي فإن ماتيو هو الأفضل، فهو الأكثر صلابة، وهو الحكم الذي يُوضح أكثر”.

وعن أداء الريال خلال الفترة الأخيرة قال نجم الوسط البرازيلي :”ذلك كان طبيعياً أن نمر بفترات هبوط قبل أن نعود للصعود، فهناك الكثير من المُباريات، ونحن لسنا آلات”.

وأكمل كاسيميرو حديثه عن مسيرة الميرنجي قائلاً :”لقد لعبنا ضد 3 فرق قوية، وذلك مهم بالنسبة لنا، والعمل الذي نقوم به استثنائي لنا جميعاً”.

ويحتل ريال مدريد الترتيب الثالث في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، فيما يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 26 نقطة، ولكن الميرنجي لعب مُباراة أكثر من الروخوبلانكوس.