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ما هو سبب رفض توخيل إعطاء شارة القيادة لنيمار ؟

الأحد 13 ديسمبر 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو سبب رفض توخيل إعطاء شارة القيادة لنيمار ؟



وكالات / سما /

كشف المدرب الألماني توماس توخيل سبب عدم اعتماده على البرازيلي نيمار كقائد لفريق باريس سان جيرمان، رغم خبرته الدولية الطولية وسابق نجوميته مع نادي برشلونة.

قادة باريس سان جيرمان الخمسة في كتيبة توخيل هم على الترتيب: ماركينيوس، كيمبيمبي، مبابي، كيلور نافاس وفيراتي.

وأصر توخيل على أن يعطي الأولوية لهدوء نيمار مشيراً إلى أنه لا يريد أن تفع عليه أي مسؤولية فيما يتعلق بتنظيم الأمور في غرفة الملابس.

قال توخيل في تصريحاته للإعلام الفرنسي: ” لا أريده أن يفكر كثيراً بالأمور المتعلقة بتنظيم الفريق داخل أو خارج الملعب”.

 

استطرد: “إنه ليس من بين القادة لأنني لا أريد أن يكون لديه الكثير من الأشياء في ذهنه..ولا أريد تشتيت انتباهه فهو يتحمل المسؤولية الخاصة به في الميدان وهو فنان ومبدع”.

أكد توخيل أنه يتحدث مع نيمار باستمرار عن التكتيك والجوانب الأخرى المتعلقة باللعبة: “أداء لاعب فريد مثله أهم من أي شيء آخر..وهو لاعب رئيسي في منظومة باريس وعليه أن يلعب بكل حريته وإبداعه”.

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