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تغيير مكان إقامة كأس السوبر الإسباني

الأحد 13 ديسمبر 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تغيير مكان إقامة كأس السوبر الإسباني



وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إسبانية, أن السوبر الإسباني لكرة القدم هذا الموسم لن يقام على الأراضي السعودية مثل الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يشهد السوبر الإسباني مشاركة 4 فرق، وهي ريال مدريد "حامل اللقب"، وبرشلونة، وأتلتيك بيلباو، وريال سوسييداد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, فإن المنظمين في السعودية رفضوا استضافة نسخة الموسم الحالي من السوبر الإسباني، لذا نُقلت البطولة إلى الأراضي الأندلسية.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو", أنه تم إبلاغ الأندية المشاركة في السوبر بتغيير مكان إقامة البطولة، على أن يجري نصف النهائي يومي 13، و14 يناير المقبل، بينما يقام النهائي يوم 17 من نفس الشهر.

وأشارت إلى أن السعودية امتنعت عن استضافة البطولة بسبب استحالة لعب المباريات بحضور الجماهير، لكنها طلبت مقابل ذلك تمديد العقد مع الاتحاد الإسباني مدة عام أو عامين.

#ريال مدريد #كأس السوبر الإسباني #السوبر الإسباني #السعودية

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