  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ قلقيلية: التزام المواطنين بالإغلاق يومي الجمعة والسبت شبه تام

الأحد 13 ديسمبر 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

قال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، إن التزام المواطنين بالإغلاق الشامل الذي أقرته الحكومة يومي الجمعة والسبت، شبه تام.

وأضاف رواجبة ، صباح اليوم الأحد، ان حالة من القلق كانت تسود في أوساط المحافظة في الأيام الماضية جراء ارتفاع منحنى الاصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى انه خلال الاغلاق يومي الجمعة والسبت بدأ المنحنى بالانخفاض، الامر الذي يؤكد أن الالتزام وعدم الاختلاط يقلل عدد الاصابات.

وشدد على أهمية التقيد بكافة التعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة لضمان عدم تكرار الاغلاق، والوصول إلى السيطرة على هذا الفيروس.

#محافظ قلقيلية #الإغلاق #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في تركيا وهذا آخر ما كتبه..

ملخص أهداف مباراة الوحدات والرمثا في الدوري الأردني 2020 الإياب

فلكية مشهورة تكشف السبب وراء سوء عام 2020.. وما ينتظرنا في 2021

ملخص أهداف مباراة الجزيرة والفيصلي في الدوري الأردني 2020 الإياب

صحيفة أمريكية تكشف عن هوية الوسيط في استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب

"الاعلامي الحكومي" يوضح حقيقة تمديد الإغلاق بغزة ويعلق على اكتظاظ المواطنين الخميس الماضي

فيديو وصور : أمير قطر رفقة بناته في مطعم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة تكشف : اللقاحات ستتوفر مع بداية العام وسيكون اجباريا لتلك الفئات ..

عائلة جولدن تبارك عقد صفقة انسانية .. هل ستوافق حماس على المقترح الإسرائيلي الجديد للتبادل؟

الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و 406 اصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 700 حالة

الرئيس عباس يزور قطر اليوم ويلتقي أميرها غدًا

اوباما

أوباما في كتاب أرض الميعاد : نتنياهو ماكر ومناور وعباس قليل الكلام