محافظ قلقيلية: التزام المواطنين بالإغلاق يومي الجمعة والسبت شبه تام

قلقيلية / سما /

قال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، إن التزام المواطنين بالإغلاق الشامل الذي أقرته الحكومة يومي الجمعة والسبت، شبه تام.

وأضاف رواجبة ، صباح اليوم الأحد، ان حالة من القلق كانت تسود في أوساط المحافظة في الأيام الماضية جراء ارتفاع منحنى الاصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى انه خلال الاغلاق يومي الجمعة والسبت بدأ المنحنى بالانخفاض، الامر الذي يؤكد أن الالتزام وعدم الاختلاط يقلل عدد الاصابات.

وشدد على أهمية التقيد بكافة التعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة لضمان عدم تكرار الاغلاق، والوصول إلى السيطرة على هذا الفيروس.