الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و 406 اصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 700 حالة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و406 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1532 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 700 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 28345 إصابة بينها 9308 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 18843 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 194 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 374 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 187.