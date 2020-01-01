هل ستوافق حماس على المقترح الإسرائيلي الجديد للتبادل؟

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، بأن هناك تقدما في المباحثات الغير مباشرة، بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة.



وكتب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن المباحثات لإعادة الجنود الأسرى من غزة، تسارعت مؤخرا، بسبب تفشي الكورونا في القطاع.



وأضاف هرائيل: أن المباحثات الغير مباشرة بين إسرائيل وحماس، تسارعت، بسبب اقتناع إسرائيل بأن حماس بحاجة الى اللقاحات المضادة للكورنا.



هذا وكتب المحلل العسكري بالقناة الـ13 العبرية، ألون بن دافيد، أن هناك قناعة في إسرائيل، بحدوث فرصة للتقدم في مباحثات عقد صفقة تبادل أسرى جديدة، وذلك على خلفية تفشي الكورونا بالقطاع.



وأضاف، أن حماس قد لا توافق على المقترح الإسرائيلي، الذي يشترط الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مقابل مساعدات طبية لمواجهة الكورونا، والإفراج عن أسرى تحددهم إسرائيل.



وفي السياق، قال المراسل العسكري بصحيفة يديعوت، أليؤور ليفي، إن حماس أكدت على حصولها مؤخرا على مقترحا جديدا من إسرائيل لعقد صفقة تبادل أسرى جديدة.



ولفت المراسل ليفي، الى أن حركة حماس شددت على أن المقترح الإسرائيلي الجديد، لا يتوافق مع شروطها بشأن الإفراج عن الأسرى.



هذا ونشرت عائلة الضابط الأسير لدى حماس بغزة، هدار جولدن، على حسابها الرسمي بتوتير، صباح اليوم، أنها تبارك عقد صفقة انسانية مع قطاع غزة، تعيد هدار وأورون الى الديار.



وأضافت العائلة، انها تتأمل أن يقوم رئيس الأركان كوخافي بترك جرعتين من التطعيم ضد الكورونا لهدار وأورون، من بقية الجرعات المخصصة للجنود، قبل أن يرسلهم الى حماس بغزة.