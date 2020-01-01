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إسرائيل : تسجيل 1288 إصابة جديدة تقترب من 3000 حالة وفاة

الأحد 13 ديسمبر 2020 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل : تسجيل 1288 إصابة جديدة تقترب من 3000 حالة وفاة



القدس المحتلة / سما /

اعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية تسجيل 1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما اقتربت حالات الوفاة من 3 آلاف حالة منذ تفشي الفيروس.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، تواصل الحالات النشطة بالارتفاع لتصل إلى 17339 حالة، فيما بلغ إجمال الإصابات منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي إلى 356015.

ويرقد المئات من المصابين في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، بينهم 321 مصابا بحالة خطيرة، بينما 128 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتوفي في الساعات الأخيرة 14 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، لترتفع حصيلة وفيات كورونا إلى 2983 حالة وفاة منذ بداية الجائحة وانتشارها في اسرائيل.

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