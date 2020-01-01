رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأحد، تأكيد رئيس الوزراء محمد اشتية على أن الاغلاق اجراء صحي وقائي وليس عقابيا.

كما أبرزت تسجيل 33 وفاة في أعلى حصيلة وفيات منذ بدء الجائحة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- 33 وفاة و1845 إصابة بـ"كورونا"

- فعاليات تجمع على صوابية القرارت الحكومية لمواجهة "كورونا" ورفض لتهديد السلم الأهلي

- اشتية: الاغلاق اجراء صحي وقائي وليس عقابيا

- الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن من سعير بتوفير العلاج اللازم له

- الرجوب: الموقف العراقي ثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها

- تشييع جثمان الشهيد حلاوة في نابلس وإصابة شاب برصاص الاحتلال في كفر قدوم

- أبو الغيط: حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على رأس التحديات

- الصفدي ولازاريني يؤكدان ضرورة توفير الدعم المالي لـ"الأونروا"

- للأسبوع الـ25 على التوالي.. استمرار التظاهرات المطالبة برحيل نتنياهو

*"الأيام*:

- الحصيلة الأعلى لوفيات الوباء: 33 في يوم واحد و"الصحة": أربعة ملايين جرعة لقاح روسي تصل قريبا

- اشتية: الإغلاق جاء لأسباب صحية بحتة والغرف التجارية تؤكد التقيد بقرارات الحكومة

- الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في كفر قدوم ومستوطنون يعتدون على صحافي في تل الرميدة

- الرئيس يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر

- الأردن: 49 وفاة و1816 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- اسرائيل تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة بوتان

- الائتلاف الأهلي يدعو لتقديم اعتراضات ضد المخطط الإسرائيلي "مركز القدس الشرقية"

- اسرائيل: 1865 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 2969

- الجزائر تشير إلى تحديات تحيط بالبلاد بعد اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل

- ساعر: لن أنضم لحكومة يترأسها نتنياهو والدولة الفلسطينية خطر على اسرائيل

- أبو الغيط: حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على رأس التحديات

- "العليا" الأميركية ترفض ادعاءات ترمب وأنصاره يتظاهرون احتجاجا على "التزوير"

* "القدس":

- 33 وفاة و 1845 إصابة جديدة بكورونا

- إصابات في كفر قدوم والاعتداء على صحفي واعتقاله بالخليل

- البكري: ما حصل في الخليل حسم الموقف في مناطق لم تدخلها الأجهزة الأمنية منذ 20 عاما

- الرجوب: الموقف العراقي داعم للقضية الفلسطينية

- كتابات عنصرية في حيفا بعد بيع "بيتار القدس" لمستثمر إماراتي

- معركة قانونية وسياسية يخوضها السكان لإفشال أكبر مخطط تهجير في القدس منذ عملية "حارة الشرف"

- اليميني أوري أرييل رئيسا لمجلس إدارة شركة تطوير القدس

- ساعر: لن أنضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو

- للأسبوع الـ25 على التوالي.. استمرار المظاهرات المطالبة برحيل رئيس الحكومة الاسرائيلية

- "العليا" الأميركية ترفض البت بقضية ترمب لقلب الانتخابات لصالحه

- رئيس الوزراء الجزائري: هناك إرادة أجنبية لوصول الكيان الهيوني إلى حدودنا

- 1865 إصابة جديدة بالوباء و322 حالة خطيرة في إسرائيل

- بايدن يعد بعودة بلاده مجددا لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ