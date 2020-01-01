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مواجهات وإصابات خلال مداهمة الاحتلال لمناطق متفرقة في الضفة

الأحد 13 ديسمبر 2020 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات وإصابات خلال مداهمة الاحتلال لمناطق متفرقة في الضفة



رام الله / سما /

شهدت بلدة العيساوية فجر اليوم الاحد مواجهات بين الشبان وقوة من حرس الحدود اقتحمت البلدة، فيما تصدى مواطنون لهجمات المستوطنين في مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان ان قوة للاحتلال سبقتها قوة خاصة من المستعربين اقتحمت حارة عبيد في العيساوية، حيث اندلعت مواجهات أوقعت إصابات بالاختناق بالغاز المدمع.

وأصيب، مساء السبت، شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاصابة شاب (19 عاما)، بعيار معدني في القدم، والعشرات بحالات اختناق.

يتبع..

#مواجهات #الاحتلال #الضفة

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