كورونا: أميركا تبدأ توزيع اللقاح وتحذير ألماني من مهاجمة مراكز التطعيم

وكالات

فاق عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم 70.5 مليونا، ضمنهم قرابة مليون و600 ألف حالة وفاة، فيما تتحضر السلطات الأميركية لتوزيع لقاح "فايزر" وسط استنفار عسكري، بينما حذرت ألمانيا من تعرض عمليات نقل اللقاح ومراكز التطعيم لهجمات.

وشبه مدير العمليات في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الجنرال غوستاف بيرنا، عملية التوزيع بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، قائلا في مؤتمر صحافي، إن شحنات اللقاح من شركة "فايزر" بدأت تجد طريقها إلى مستودعات شركات النقل السريع، تمهيدا لتوزيعها على مئات المراكز في أنحاء الولايات المتحدة.

وقال الجنرال بيرنا إنه في غضون الساعات الـ24 المقبلة، ستنقل شحنات اللقاح من منشآت تصنيع شركة فايزر إلى مستودعات شركتي "يو بي إس" وفيدكس، وستصل اللقاحات إلى 663 موقعا على مستوى البلاد هذا الأسبوع، بحيث تصل إلى 145 موقعا يوم الإثنين، ثم ترتفع إلى 425 موقعا آخر يوم الثلاثاء، وتكتمل بـ66 موقعا إضافيا يوم الأربعاء.

وبالتزامن مع بدء توزيع اللقاح، سعت الجهات التنظيمية لطمأنة الأميركيين بأن اللقاح الذي تمت الموافقة عليه في زمن قياسي، آمن، ولم تتم التضحية فيه بالسلامة مقابل السرعة.

وقال رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية ستيفن "عملنا بشكل سريع اعتمادا على الحاجة الماسة التي تقتضيها مواجهة هذه الجائحة، لا من أجل أي ضغوط خارجية أخرى"، مشددا على أن إدارته "طبقت معايير عالية في مراجعة لقاح فايرز في مجالي السلامة والفعالية، بحيث يمكن للأميركيين أن يثقوا فيه".

وحصدت جائحة كورونا في أميركا حتى الآن أرواح ما يربو على 295 ألف شخص وتقترب الإصابات من حاجز 16 مليون حالة.

وقالت شركة "مودرنا" الأميركية لتصنيع الأدوية واللقاحات إن حكومة الولايات المتحدة اشترت 100 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، لتبلغ الكمية التي اشترتها 200 مليون جرعة، إلى حد الآن.

كما ذكرت أنها بصدد تصنيع قرابة 400 مليون جرعة لعدد من الدول التي أبرمت عقودا معها، من بينها قطر وكندا ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي.

وفي القارة الأوروبية، حذر رئيس مؤتمر وزراء الداخلية في ألمانيا من احتمال تعرّض عمليات نقل لقاح كورونا ومراكز التطعيم به لهجمات، مشددا على ضرورة "حماية عملية النقل والمراكز بسبب الأجواء المحمومة والتصريحات المتطرفة من معارضي التطعيم".

وتوقع وزير الصحة الألماني ينس شبان أن تتوفر الجرعة الأولى من اللقاح بحلول كانون الثاني/يناير المقبل. ومن المقرر توزيع اللقاح عبر قرابة 30 نقطة في الولايات الألمانية، ومن ثم يتم نقلها إلى مراكز التطعيم الإقليمية، حيث يجرى تجهيز قاعات وملاعب وفنادق لهذا الغرض.

وتشهد ألمانيا احتجاجات يشارك فيها مئات من معارضي اللقاحات والمطالبين بإنهاء الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا، رغم ازدياد عدد الإصابات بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا أكثر من مليون و304 آلاف و200، بينها أكثر من 21 ألف وفاة وفق تقديرات معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية في ألمانيا.