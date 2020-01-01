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معلق وموعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة والقناة الناقلة مجانا

الأحد 13 ديسمبر 2020 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معلق وموعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة والقناة الناقلة مجانا



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020؛ في مستهل منافسات الفريقين في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز.

وقالت المصادر إن موعد مباراة الأهلي والمقاصة الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة وعمان والقدس ودمشق والخرطوم وطرابلس، الثامنة والنصف بمكة المكرمة والدوحة وبغداد.

ووفقا للمصادر نفسها، تبدأ مباراة المقاصة والأهلي، عند الساعة 08:30 مساءً في الكويت والبحرين، 09:30 حسب التوقيت المحلي بسلطنة عمان والإمارات، 06:30 في تونس والمغرب والجزائر.

معلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة:

وتنقل هذه الموقعة المرتقبة بمستهل مباريات الطرفين في الدوري الممتاز، من استاد الأهلي (السلام سابقا) عبر قناة أون تايم سبورت إتش دي (ON Time Sports) بصوت المعلق أيمن الكاشف.

وتضمنت تشكيلة النادي الأهلي لموقعة المقاصة، جميع اللاعبين الأساسيين على رأسهم أليو ديانج ومحمد الشناوي وعلي معلول ومحمود كهربا، لكن مع غياب المهاجم مروان محسن؛ للإصابة.

وشهدت الجولة الأولى مفاجآت ونتائج أخرى منطقية، إذ سقط بيراميدز في فخ الاتحاد، وتغلب الزمالك على المقاولون العرب، وحقق سيراميكا كليوباترا الوافد الجديد انتصاره الأول بالمسابقة المحلية.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق انطلاقة قوية بالدوري المصري وحصد النقاط الثلاث قبل لقاء نهضة بركان المغربي بكأس السوبر الأفريقي، لا سيما في ظل المنافسة الشرسة منذ بداية الموسم الجديد في مصر.

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