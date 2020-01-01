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خمسة فصائل تدعو لجولة جديدة للأمناء العامين لاستكمال الحوار الوطني الشامل وانهاء الانقسام

السبت 12 ديسمبر 2020 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة فصائل تدعو لجولة جديدة للأمناء العامين لاستكمال الحوار الوطني الشامل وانهاء الانقسام



غزة /سما/

عقدت خمسة فصائل فلسطينية، اليوم السبت، اجتماعاً، ناقشت فيه الأوضاع الفلسطينية في ظل التداعيات الوطنية والإقليمية.

ووفق بيان صحفي، توافقت الفصائل وهي (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة؛ حركة الجهاد الإسلامي؛ طلائع حرب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة؛ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.)، خلال اجتماعها على التالي:

1- تأكيد معارضتها العودة إلى اتفاق أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي، وتمسكها بقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، وسحب الإعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، وإلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي.

2- تمسكها بمواصلة الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس من الشراكة الوطنية، بما في ذلك المجلس الوطني الفلسطيني على أساس ومرجعية وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى 2006) والتوافق على استراتيجية وطنية للمواجهة الشاملة للاحتلال وإزالة المستوطنات، بما في ذلك تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية واطلاق المقاومة الشعبية بكل الأشكال، نحو انتفاضة شاملة، وعلى طريق التحول إلى عصيان وطني حتى دحر الاحتلال.

3- إدانتها لكل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وآخرها خطوة النظام في المغرب، وتجديد ثقتها بجماهير شعوبنا العربية في وقوفها الثابت إلى جانب قضية شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة.

4- نظراً لخطورة الموقف الذي تمر به قضيتنا الوطنية فإن الفصائل الموقعة أدناه تدعو لاستئناف أعمال الحوار الوطني، عبر الدعوة لجولة جديدة للأمناء العامين، لبحث كافة القضايا المدرجة على جدول أعمال قضيتنا الوطنية.

5- نتوجه بتحية الاجلال والإكبار لجماهير شعبنا المناضل في الوطن والشتات، ولأسرانا الأبطال الصامدين في سجون الاحتلال ولذكرى الشهداء الخالدين في الوجدان الوطني.

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