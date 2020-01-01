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الجامعة العربية تدعو لإحياء العملية التفاوضية

السبت 12 ديسمبر 2020 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تدعو لإحياء العملية التفاوضية



القاهرة /سما/

دعا أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط إلى إحياء العملية التفاوضية وصولاً إلى تسوية سلمية تُنهي الاحتلال وتؤسس لسلام حقيقي مُستدام وشامل في المنطقة بأسرها.

واضاف أبو الغيط في جلسة البرلمان العربي اليوم السبت، أن التحديات التي تواجهها المنطقة غير مسبوقة، ولاسيما على الصعيدين الأمني والاستراتيجي، وحل الدولتين.

ونبه إلى إن الأجندة العربية حافلة بالقضايا والموضوعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشغل المواطن العربي في الدول العربية دون استثناء.

كما دعا أبو الغيط إلى استجابة عربية جماعية في مواجهة دول الجوار في الإقليم الذين يتبنون سياساتٍ وينخرطون في ممارساتٍ تضر الأمن القومي للدول العربية جميعاً.

#الجامعة العربية #احمد ابو الغيط

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