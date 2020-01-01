قلقيلية: إغلاق 35 محلاً تجارياً وتحرير 31 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية

قلقيلية /سما/

أغلقت الشرطة اليوم 35 محلاً تجارياً وحررت 31 مخالفة وفضت حفل زفاف لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في محافظة قلقيلية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية وأثناء قيامها بعمل جولات مستمرة في مدينة قلقيلية والقرى والبلدات المجارة لها لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق تم اليوم إغلاق 35 محلاً تجارياً وحررت 31 مخالفة وفضت حفل زفاف وذلك لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وبالبروتوكول الصحي في محافظة قلقيلية.

من جهتها دعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم وتحقيق السلامة العامة للجميع.

