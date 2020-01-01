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الخارجية: وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية

السبت 12 ديسمبر 2020 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية



رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل، اليوم السبت، حالة وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد حالات الوفيات إلى 327 حالة، و8425 إصابة.

وأشارت الخارجية في تقريرها اليومي، إلى أن سفارتنا لدى الجمهورية التركية سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للإعلامي عمر خرشم /53 عاما/، يرفع عدد حالات الوفاة إلى 11، فيما سجلت 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 9.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بتسجيل 170 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من لويزيانا، وكاليفورنيا، ونيوجرسي، وميتشيغن، وواشنطن، ونيويورك، ما يرفع عدد الاصابات إلى 5498 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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