  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن: 49 وفاة و1816 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 12 ديسمبر 2020 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: 49 وفاة و1816 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 49 وفاة و1816 إصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3335 وفاة و257275 إصابة.

وبحسب الصحة الأردنية، فإن الإصابات وتوزّعت على 599 حالة في محافظة إربد، منها 6 حالات في الرمثا، و465 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و222 حالة في محافظة المفرق، و122 حالة في محافظة جرش، و101 حالة في محافظة عجلون، و99 حالة في محافظة البلقاء، و64 حالة في محافظة الكرك، و47 حالة في محافظة الزرقاء، و46 حالة في محافظة الطفيلة، و45 حالة في محافظة العقبة، و 5 حالات في محافظة مأدبا، وحالة واحدة في محافظة معان.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 40596 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 112 حالة، فيما غادرت 83 حالة.

#الاردن #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في تركيا وهذا آخر ما كتبه..

ملخص أهداف مباراة الوحدات والرمثا في الدوري الأردني 2020 الإياب

هآرتس: هكذا تشن إسرائيل حربا أهلية مَلكية في السعودية...

ملخص أهداف مباراة الجزيرة والفيصلي في الدوري الأردني 2020 الإياب

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن تأمين 4 مليون جرعة من لقاح كورونا

ويحمان: "من سولت له نفسه التخلى عن فلسطين لا يمكن أن يؤتمن على الصحراء الغربية"

شاهد : لقاء محمود الخطيب مع يعقوب السعدي على قناة الأهلي مباشر

الأخبار الرئيسية

حماس توجه رسالة الى حركة فتح بشأن المصالحة الفلسطينية

67

غزة: عوض وأبو نعيم يوجهان كلمة للمواطنين بشأن يومي الإغلاق في القطاع

الاحتلال يبتز الغزيّين: لقاح كورونا مقابل الأسرى

الصحة بغزة: المرحلة الحالية خطيرة وحساسة.. وتأثير الإغلاق الشامل يظهر خلال الفترة المقبلة

"الاعلامي الحكومي" يوضح حقيقة تمديد الإغلاق بغزة ويعلق على اكتظاظ المواطنين الخميس الماضي