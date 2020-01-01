الأردن: 49 وفاة و1816 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 49 وفاة و1816 إصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3335 وفاة و257275 إصابة.

وبحسب الصحة الأردنية، فإن الإصابات وتوزّعت على 599 حالة في محافظة إربد، منها 6 حالات في الرمثا، و465 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و222 حالة في محافظة المفرق، و122 حالة في محافظة جرش، و101 حالة في محافظة عجلون، و99 حالة في محافظة البلقاء، و64 حالة في محافظة الكرك، و47 حالة في محافظة الزرقاء، و46 حالة في محافظة الطفيلة، و45 حالة في محافظة العقبة، و 5 حالات في محافظة مأدبا، وحالة واحدة في محافظة معان.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 40596 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 112 حالة، فيما غادرت 83 حالة.