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تغريدة من ضاحي خلفان تثير الجدل: يدعو لـ ضم إسرائيل وإيران لـ الجامعة العربية

السبت 12 ديسمبر 2020 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغريدة من ضاحي خلفان تثير الجدل: يدعو لـ ضم إسرائيل وإيران لـ الجامعة العربية



ابو ظبي/سما/

دعا الفريق ضاحي خلفان، القيادي الأمني الإماراتي، الي تحويل ‏جامعة الدول العربية إلى جامعة الشرق الأوسط لتكون فيها ايران وإسرائيل الى جانب العرب.

وكتب خلفان عبر حسابه علي تويتر قائلا "‏مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم، مهما كان الإيرانيين جيران، ‏عندها لن يكون هناك حمارا حوثيا ولا جحشا حزباليا.

وأفاد خلفان بأن ‏إسرائيل حقا تريد السلام لأن بكل مقاييس البقاء الآمن لها لا يكون إلا بالسلام، مشيرا الي ان الجميع بما فيهم بطبيعة الحال الفلسطينيين؛ فالزمن لا يخدم عزلة إسرائيل عن المحيط العربي

وأضاف : ‏التطبيع استراتيجية تعني التعايش بمعنى الكلمة، ‏وان من الامور التي اراها ضرورية، ان يكون دخول الإسرائيليين الى الدول العربية بدون تأشيرة، ودخول العرب الى إسرائيل بدون تاشيرة، والسماح بالتمليك والاستثمار لكل جهة لدى الجهة الأخرى.

وختم تغريداته قائلا :‏نشر الكراهية في المنطقة لا يخدم الجميع.

#ضاحي خلفان #‏جامعة الدول العربية #الشرق الأوسط #اسرائيل #العرب #فلسطين #الدول العربية

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