تغريدة من ضاحي خلفان تثير الجدل: يدعو لـ ضم إسرائيل وإيران لـ الجامعة العربية

ابو ظبي/سما/

دعا الفريق ضاحي خلفان، القيادي الأمني الإماراتي، الي تحويل ‏جامعة الدول العربية إلى جامعة الشرق الأوسط لتكون فيها ايران وإسرائيل الى جانب العرب.

وكتب خلفان عبر حسابه علي تويتر قائلا "‏مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم، مهما كان الإيرانيين جيران، ‏عندها لن يكون هناك حمارا حوثيا ولا جحشا حزباليا.

مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم..مهما كان الإيرانيين جيران. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وأفاد خلفان بأن ‏إسرائيل حقا تريد السلام لأن بكل مقاييس البقاء الآمن لها لا يكون إلا بالسلام، مشيرا الي ان الجميع بما فيهم بطبيعة الحال الفلسطينيين؛ فالزمن لا يخدم عزلة إسرائيل عن المحيط العربي

إسرائيل حقا تريد السلام لأن بكل مقاييس البقاء الآمن لها لا يكون إلا بالسلام الجميع بما فيهم بطبيعة الحال الفلسطينين.....الزمن لا يخدم عزلة إسرائيل عن المحيط العربي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وأضاف : ‏التطبيع استراتيجية تعني التعايش بمعنى الكلمة، ‏وان من الامور التي اراها ضرورية، ان يكون دخول الإسرائيليين الى الدول العربية بدون تأشيرة، ودخول العرب الى إسرائيل بدون تاشيرة، والسماح بالتمليك والاستثمار لكل جهة لدى الجهة الأخرى.

وختم تغريداته قائلا :‏نشر الكراهية في المنطقة لا يخدم الجميع.