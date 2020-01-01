إسرائيل تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان

القدس المحتلة /سما/

أعلنت إسرائيل، اليوم، السبت، عن إقامتها علاقات دبلوماسيّة مع مملكة بوتان النائية في جبال هيملايا.

ولا يتجاوز عدد سكان المملكة الـ750 ألف شخص، وتجاورها الهند والصين.

ووقّع سفيرا إسرائيل وبوتان في الهند اتفاق إقامة العلاقات في مناسبة عقدت لهذا الخصوص في نيودلهي.

وبحسب موقع "واينت"، لا علاقة للاتفاق مع بوتان باتفاقيات التطبيع التي وقّعتها إسرائيل مع دول عربيّة، آخرها المغرب منذ آب/أغسطس الماضي.

ولبوتان علاقات دبلوماسية مع 5 دول فقط، وتأمل في إقامة علاقات مع الولايات المتحدة، "قريبًا".