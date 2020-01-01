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الصحة الإسرائيلية: 1865 إصابة كورونا جديدة و322 حالة خطيرة

السبت 12 ديسمبر 2020 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 1865 إصابة كورونا جديدة و322 حالة خطيرة



القدس المحتلة /سما/

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية مساء السبت، أن 1865 شخصا أُصيبوا بفيروس كورونا منذ يوم أمس الجمعة، بعد إجراء 71,290 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.7% من أصل العدد الكلي للفحوصات.

وأضاف تقرير الوزارة أن عدد المرضى الذين بحالة خطرة في المستشفيات وصل إلى 322 مريضا بينهم 123 يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2,969 منذ بداية الجائحة وانتشارها في البلاد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة 353,269 شخصا تماثلت غالبيتهم العظمى للشفاء، ولا يزال حاليا 16,400 مريضا نشطا.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، عن بدء التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في الـ27 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأوضح نتنياهو، في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة وزير الصحة، يولي إدلشتاين، أن جهاز الصحة الإسرائيلي سيكون على استعداد لتلقيح 60 ألف مواطن يوميًا. وتابع أنه "طلبت أن أكون أول شخص يتلقى التطعيم".

#اسرائيل #فيروس كورونا #الصحة الاسرائيلية

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