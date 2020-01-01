الصحة بغزة: المرحلة الحالية خطيرة وحساسة.. وتأثير الإغلاق الشامل يظهر خلال الفترة المقبلة

غزة /سما/

توقعت وزارة الصحة في غزة، مساء السبت، أن يظهر تأثير الإغلاق الشامل ليومين أسبوعيًا في كسر حدة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح لإذاعة الأقصى إن الإغلاق الشامل يحد من التزاور والمشاركة في المناسبات الاجتماعية التي تسببت في انتشار الوباء.

وذكر أن "المرحلة الحالية خطيرة وحساسة وتحتاج إلى مزيد الالتزام وتضافر الجهود لتسطيح منحنى التفشي".

وأكد القدرة أن "المزيد من الحذر والتزام المواطنين بارتداء الكمامة وتطهير اليدين والتباعد الجسدي ركيزة أساسية لتثبيط الانتشار".

ولفت إلى أن المؤشرات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا في القطاع "جيدة"، مشيرًا إلى أن "معدل الانتشار ومعدل حالات الوفاة أقل من المناطق المجاورة".

وشدد على أن "شعبنا على درجة عالية من الوعي، ونريد أن يستمر التزام المواطنين خلال أيام الاغلاق وما بعدها بالضوابط الصحية والابتعاد عن التجمعات والمناسبات الاجتماعية".

وثمّن القدرة تجاوب أبناء شعبنا والتزامهم بقرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت.

وفرضت وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع إغلاقًا شاملًا وحظرًا للتجوال يومي الجمعة والسبت، في إطار تشديد إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.