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إصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

السبت 12 ديسمبر 2020 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم



قلقيلية /سما/

 أصيب، مساء اليوم السبت، شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية  كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاصابة شاب (19 عاما)، بعيار معدني في القدم، والعشرات بحالات اختناق.

واعتلت قوات الاحتلال، سطح منزل في القرية واحتجزت أصحابه لأكثر من أربع ساعات.

وقال صاحب المنزل عدنان علي، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم، وداهمت منزله، واحتجزته مع عائلته المكونة من 12 شخصا في الطابق السفلي، وشرعت بعمليات هدم داخل المنزل باستخدام "مهدات" يدوية.

وأضاف أن قوات الاحتلال تقتحم منزله بشكل اسبوعي، بالتزامن مع انطلاق المسيرة السلمية المناهضة للاستيطان، كما تستهدفه بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بأمراض مزمنة لزوجته.

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