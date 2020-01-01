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الاحتلال يعتلي سطح منزل في كفر قدوم ويحتجز أصحابه

السبت 12 ديسمبر 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتلي سطح منزل في كفر قدوم ويحتجز أصحابه



قلقيلية /سما/

اعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، سطح منزل في قرية كفر قدوم شرق قلقلية، واحتجزت أصحابه لأكثر من أربع ساعات.

وقال صاحب المنزل عدنان علي للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم، وداهمت منزله، واحتجزته مع عائلته المكونة من 12 شخصا في الطابق السفلي، وشرعت بعمليات هدم داخل المنزل باستخدام "مهدات" يدوية.

وأضاف أن قوات الاحتلال تقتحم منزله بشكل اسبوعي، بالتزامن مع انطلاق المسيرة السلمية المناهضة للاستيطان، كما تستهدفه بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بأمراض مزمنة لزوجته.

#قوات الاحتلال #كفر قدوم #قلقيلية

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