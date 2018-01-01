الأردن.. مباحثات لإعداد مؤتمر دولي يدعم "الأونروا"

عمان /سما/

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومفوض عام وكالة "الأونروا" فيليب لازاريني‎، السبت، الإعداد لمؤتمر دولي لدعم الوكالة الأممية.

جاء إعلان ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقد بالعاصمة عمان، ضمن زيارة رسمية غير محددة المدة، يجريها المسؤول الأممي للمملكة، حسبما نقل موقع التلفزيون الرسمي.

وقال الصفدي: "لا قبول لأي طرح يحد من قدرة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على القيام بواجباتها".

وأشار الوزير الأردني إلى أنه "بحث كيفية إعداد مؤتمر دولي لحشد الدعم المالي للوكالة، ومناقشة كيفية التعامل مع الأزمة".

بدوره، قال لازاريني: "دخلنا اليوم أقل بكثير مما كان عليه الحال في 2018، بسبب وقف الدعم الأميركي، ونبحث الآن ضمان استمرار خدماتنا، خاصة في التعليم والصحة".

وتابع: "ننوي تنظيم مؤتمر دولي العام المقبل لضمان مشاركة أكبر من المجتمع الدولي".

وتعاني "الأونروا" التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، مبلغ 65 مليون دولار من مساعدتها.

وتواجه "الأونروا"، وفق الأمم المتحدة، عجزا بمقدار 115 مليون دولار، بينها 70 مليون لتغطية رواتب أكثر من 28 ألف موظف، عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.