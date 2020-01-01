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السعودية تعلن استقبال لقاح كورونا خلال أيام

السبت 12 ديسمبر 2020 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلن استقبال لقاح كورونا خلال أيام



الرياض /سما/

 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، عن تسجيل (166) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة فى المملكة (359749) حالة، من بينها (3366) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (517) حالة حرجة، كما تم تسجيل (239) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (350347) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6036) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء (32958) فحص مخبرى جديد.

وبحسب صحيفة الرياض، أوضحت الصحة السعودية، أنه سيتم استقبال توريد لقاح كورونا خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون البدء فى حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة.

ودعت الصحة السعودية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده فى مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.

#السعودية #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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