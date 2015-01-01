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الأمم المتحدة ترسل فريقا من الخبراء إلى "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة" قبالة سواحل اليمن

السبت 12 ديسمبر 2020 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة ترسل فريقا من الخبراء إلى "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة" قبالة سواحل اليمن



اليمن /سما/

أعلنت الأمم المتحدة، أن خبراءها سيصلون إلى الناقلة "صافر" قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن، نهاية ينايرالمقبل.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي: "عقدنا اجتماعا إيجابيا مع جماعة "أنصار الله" الحوثية في عطلة الأسبوع الماضي، وبتنا متفائلين بأنه سيكون بالإمكان المحافظة على الإطار الزمني للوصول إلى الناقلة "صافر" أواخر يناير المقبل، أو أوائل فبراير 2021".

والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح حجم النفط الخام على متنها (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للبيئة في المنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة".

#الامم المتحدة #اليمن #قنبلة #البحر الأحمر #سواحل الحديدة #الحوثيون

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