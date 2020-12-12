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قرقاش ينشر صورة لنجل محمد بن زايد من حفل تخريجه ويعلق

السبت 12 ديسمبر 2020 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش ينشر صورة لنجل محمد بن زايد من حفل تخريجه ويعلق



ابو ظبي/سما/

نشر أنور قرقاش، وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، صورة لنجل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، من حفل تخريج طلاب كلية ساند هيرست العسكرية ببريطانيا.

وعلق قرقاش على الصورة التي نشرها اليوم السبت، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحفل يحمل أكثر من تهنئة وبأكثر من مستوى، فهي تهنئة وطن للشيخ محمد بن زايد على تخرج عدد من شبابه وانضمامهم إلى درع الوطن".

وأضاف: "وهي تهنئة لأب تخرج ابنه -الشيخ زايد بن محمد بن زايد- من الكلية العريقة حاملا إرث والده ومسيرته، بما تحمله من فخر، وندعو للفرحة أن تكون دائمة والإنجاز راسخا".

#الامارات #انور قرقاش #محمد بن زايد #كلية ساند هيرست العسكرية

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