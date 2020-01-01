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الأتيرة: ارتفاع الإصابات يتوازى مع تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الطبية

السبت 12 ديسمبر 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأتيرة: ارتفاع الإصابات يتوازى مع تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الطبية



نابلس /سما/

قالت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، إن قرار الحكومة بالإغلاق حتى الخميس المقبل، جاء في أعقاب الزيادة الملموسة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضافت الأتيرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، إن ارتفاع الإصابات، يتوازى مع تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الطبية داخل المشافي، منوهة إلى نقص أعداد الأسرة العادية، وداخل العناية المكثفة، وأنه يجري العمل على مدار الساعة من قبل وزارة الصحة؛ لتوفيرها.

وأكدت الأتيرة، أن مسؤولية التصدي لجائحة (كورونا) تقع على الجميع، مضيفة أنه تم عقد اجتماع أول أمس بمشاركة رجال أعمال جمعيات ومؤسسات أهلية ومجتمعية، تركز على آلية إسناد الحكومة، ووزارة الصحة، وتقديم الدعم، خاصة فيما يتعلق بتوفير أسرة العناية المكثفة، مشيرة إلى إضافة مستشفى أخرى لاستقبال مرضى (كورونا) اعتبار من يوم غد الأحد.

#نابلس #فيروس كورونا

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