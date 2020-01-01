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الشرطة الفلسطينية: نسبة الالتزام بقرارات الحكومة بلغت 95%

السبت 12 ديسمبر 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفلسطينية: نسبة الالتزام بقرارات الحكومة بلغت 95%



رام الله /سما/

قال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إنه تم تحرير 490 مخالفة، لأشخاص لم يلتزموا بقرار الإغلاق المفروض على المحافظات الأربع ( الخليل، وطولكرم، ونابلس، وبيت لحم).

وأضاف ارزيقات: أن هناك نسبة التزام بقرارات الحكومة، بلغت 95%، مشيراً إلى أن العمل لا يزال مستمراً، حيث تعمل الأجهزة الأمنية كافة بشكل حثيث على الأرض؛ لتطبيق القرارات الحكومية.

ودعا ارزيقات، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، المواطنين إلى الالتزام بقرار الإغلاق، باعتبار أنه يصب في مصلحة المواطن، لحصر الفيروس، وكسر حلقة الإصابات، مشدداً على وجوب الالتزام بتلك الإجراءات، باعتبارها واجباً دينياً وأخلاقياً.

#الشرطة الفلسطينية #الاغلاق الشامل #فيروس كورونا

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