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الرجوب يوجه رسالة لـ"حماس".. ويقول: "فتح" طورت مجموعة من المفاهيم والأسس لتحقيق المصالحة

السبت 12 ديسمبر 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يوجه رسالة لـ"حماس".. ويقول: "فتح" طورت مجموعة من المفاهيم والأسس لتحقيق المصالحة



رام الله /سما/

تحدث أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، عن آخر تطورات المصالحة، مبيناً أن حركته طورت مجموعة من المفاهيم والأسس؛ لإنهاء الانقسام، وتحقيق شراكة وطنية من خلال عملية ديمقراطية، وانتخابات بالتمثيل النسبي، مؤكداً التزام الحركة بكل التفاهمات مع حركة حماس سواء في اجتماع اسطنبول أو الأمناء العامين.

وخلال حديثه لإذاعة (صوت فلسطين) أوضح الرجوب أن فتح ملتزمة بإنهاء الانقسام، وهي غير مدانة في الخلل الذي حصل بالفترة الماضية، مبيناً أن الإخوة المصريين المكلفين من قبل الجامعة العربية بإنهاء ملف الانقسام، توجهوا إلى قطاع غزة، والتقوا بقيادة حماس هناك.

ودعا الرجوب حركة حماس لأن تدرك أهمية الوحدة، وبناء الشراكة، وتجاوز كارثة الانقسام، والذهاب إلى مربع الوحدة والشراكة؛ لإعطاء الأمل لشعبنا، ومحاصرة أعدائنا الذين يستغلون الانقسام؛ لتكريس احتلالهم وعدوانهم.

وفي سياق آخر، أوضح الرجوب، أن الموقف العراقي من القضية الفلسطينية، ثابت ولم يتغير، وأن الحكومة والبرلمان، أكدا خلال زيادته لبغداد، وقوفهما إلى جانب شعبنا في كل المحافل الدولية والإقليمية، والتزامهما بإقامة الدولة الفلسطينية، وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض التطبيع واعتباره خرقاً للإجماع العربي.

وأشار الرجوب إلى أن العراق، أكد استمرار تقديم الدعم لفلسطين بكل ما يستطيع، والإسراع في عقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية؛ لتفعيل الكثير من الاتفاقات بين الجانبين.

وأعلن مواصلة جولته العربية، قائلاً" إنه سيتوجه اليوم إلى كردستان العراق، للقاء الرئيس مسعود برزاني؛ لوضعه في صورة التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، على أن يتوجه بعد ذلك إلى سلطنة عمان، حاملاً رسالة من الرئيس محمود عباس إلى السلطان هيثم بن طارق، إضافة لزيارة سيقوم بها إلى دولة قطر؛ للمشاركة في أنشطة رياضية.

#جبريل الرجوب #حركة فتح #حماس #قطاع غزة #مصر #الجامعة العربية #انهاء الانقسام #العراق

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