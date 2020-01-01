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الصحة بغزة: الإغلاق المطبق لمدة يومين لن يحمل نتائج مباشرة

السبت 12 ديسمبر 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: الإغلاق المطبق لمدة يومين لن يحمل نتائج مباشرة



غزة /سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، اليوم السبت، أن التزام كامل من المواطنين بالإغلاق الكامل في معظم مناطق قطاع غزة، في إطار تثبيط انتشار وباء كورونا والحد من تفشيه.

وقال القدرة، في حديث مع إذاعة صوت القدس المحلية: إن المجتمع الفلسطيني واعي ويحتاج فقط للمزيد من الإجراءات للحد من التفشي على صعيد البيت والشارع وأماكن العمل في كافة السلوكيات من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واستخدام المعقمات".

وأضاف أن الإغلاق المطبق لمدة يومين لن يحمل نتائج مباشرة، ولكن انعكاساته ستظهر خلال الأيام القادمة، ونحن نحاول تشديد الإجراءات بعيداً عن الإغلاق الشامل لفترات طويلة.

وشدّد القدرة، على أن الإغلاق سيستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري وهناك تقييم مستمر من قبل المؤسسات الحكومية، موضحًا أن المطلوب هو تضافر للجهود لإنجاز فارق كبير من حدة الانتشار.

وأشار إلى أنه جرى ابلاغ الجهات المعنية كافة وترتيب الأمر حول المواطنين والمرضى الذين يحتاجون التنقل وتلقي العلاج خاصة مرضى "غسيل الكلى"، ولم يسجل أي اشكالية منذ أمس بهذا الخصوص.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #قطاع غزة #الاغلاق الشامل #حظر التجوال

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