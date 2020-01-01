الضابطة الجمركية تتعامل مع 108 قضية خلال الاسبوع الماضي.

رام الله /سما/

تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 108 قضية خلال الاسبوع الماضي هدفت الى حماية الاسواق من البضائع الفاسدة والمهربة وبضائع المستوطنات بالاضافة لحماية الاقتصاد الوطني من كافة أشكال التهريب ، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية والمدنية المختصة .. كما ونفذ (3000)جولة تفقدية على المنشآت التجارية والصناعية والخدماتية والصحية في مختلف المحافظات للتاكد من تطبيقها البروتوكولات الصحية لمنع انتشار فايروس كورونا .

بداية بالتعاون وزارة المالية تعامل الجهاز مع 83 قضية مفصلة كالتالي:-

- في ملف التهرب الضريبي والجمركي ، تم ضبط واحالة 62 مكلفاً غير ملتزمين بدفع الضرائب تم تحويلهم للوزرارة لتسوية معاملاتهم التجارية....

‏- وفي ملف المقاصة تم التعامل مع 21 قضية تم خلالها ضبط بضائع قادمة من اسرائيل لا تحمل فاتورة المقاصة .

و بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني تم التعامل مع 10 قضية :-

-تم ضبط 700 كيلو مواد غذائية مواد تجميل منتهية الصلاحية في سلفيت وقلقيلية وطولكرم وتم إتلافها .

- ضبط (6797 ) ماكنة تدخين الكتروني تالفة في رام الله وتم اتلافها منها .

- ضبط ( 895) ماكنة حلاقة تقليد لعلامة تجارية عالمية في طولكرم وتم تسليمها لجهات الاختصاص.

- ضبط ( عبوات كريمات تجميل) ممنوعة من التداول في الخليل وتم تسليمها لجهات الاختصاص .



في سياق متصل وبالتعاون مع وزارة الصحة تم التعامل قضية واحدة ضبط خلالها:-

-198 حبة منشط جنسي بضاعة ممنوعة من التداول وتم تسليمها لجهات الاختصاص في بيت لحم .

بالتعاون مع وزارة الزراعة تم التعامل مع 10 قضايا :

-ضبط خلالها مايقارب 16.5 طن فواكه بدون تصريح تنقل زراعي .

- و 36 ألف طير دجاج لا تحمل تصريح تنقل زراعي أو مقيدة بقرار من وزير الزراعة .

- ضبط 540 كغم لحم فرّي مجهولة المصدر .

بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم التعامل مع 4 قضايا :

ضبط خلالها 4 قطعة بث للانترنت ( راوترات ) و 896 شريحة اتصالات اسرائيلية غير مرخصة في رام الله والخليل وهي ممنوعة من التداول وتم تسليمها لجهة الاختصاص .

ودعا جهاز الضابطة الجمركية المواطنين التواصل مع الجهاز في حال ملاحظة عمليات تهريب البضائع الفاسدة والمزورة عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك ..

كما حث المواطنين على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا .