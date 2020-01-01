جنين: الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق 170 محلا تجاريا وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين /سما/

فضت الشرطة، اليوم، حفلي زفاف وأغلقت 170 محلا تجاريا وحررت مخالفات سلامة عامة في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وبإسناد الأجهزة الأمنية في المحافظة، وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين تنفيذاً لتعليمات الحكومة لحالة الإغلاق المعلنة والقاضية بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين ومنع التجمعات وإقامة الأفراح وبيوت العزاء، تخلل ذلك فض حفلي زفاف بالإضافة إلى إغلاق 170 محلا تجاريا في جنين ، كما قامت الشرطة بتحرير 368 مخالفة بحق أشخاصٍ لعدم التزامهم بإجراءات السلامة العامة وإجراءات البروتوكول الصحي المعلن عنه من قبل وزارة الصحة

وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السلامة العامة .