نابلس تشييع شهيدها عبد الناصر حلاوة

نابلس /سما/

شيع المواطنون في مدينة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد عبد الناصر وليد حلاوة (56 عاما)، الذي ارتقى الى العلا الجمعة متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في السادس عشر من آب الماضي عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

واقيمت الصلاة على جثمان الشهيد في مسجد الامام علي بن ابي طالب، ومن ثم حمل المشيعون نعش الشهيد الذي لف بالعالم الفلسطيني فوق الاكتاف وصولا الى المقبرة الغربية حيث ووري الثرى هناك بحضور ممثلي القوى والفعاليات الوطنية.

وردد المشاركون في التشييع عبارات التمجيد للشهداء والتنديد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة والذين كان الشهيد حلاوة واحدا منهم.