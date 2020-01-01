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رابط مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر .. السعودية الرياضية

السبت 12 ديسمبر 2020 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر .. السعودية الرياضية



الرياض / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر المقرر إقامتها اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 في سياق مباريات الجولة 8 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة النصر والأهلي مباشر تنقل من استاد الملك فهد الدولي على القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بتعلق عبدالله الحربي الساعة 07:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع فريق النصر في موقف لا يحسد عليه، إذ يقبع للمرة الأولى في تاريخه بالمركز الأخير مع ضمك، ولم ينجح في حصد سوى أربع نقاط من أصل 7 مباريات لعبها في الدوري السعودي.

ويأمل مشجعو النصر أن ينجح اللاعبون في تحقيق الانتصار الثاني لهم بالدوري هذا الموسم، وتفادي الخسارة التي تعني مواصلة البقاء في دوامة المؤخرة التي لا تليق باسم النادي العريق.

رابط مباراة النصر والأهلي مباشر:

ويختلف حال الأهلي كثيرًا عن "العالمي"، إذ يتواجد بالمركز الخامس برصيد 13 نقطة بالتساوي مع الثاني الاتحاد والفيصلي والقادسية، وحال انتصاره اليوم سينتزع الوصافة من أنياب المنافسين.

وتشير غالبية التوقعات إلى أن الأهلي سيفعلها؛ كون مسببات تعثر النصر لم تختفِ بعد ولا تزال قائمة، حيث لم يتمكن الفريق من العودة إلى الانتصارات رغم امتلاكه أفضل لاعبي الدوري.

الجدير بالذكر أن مباراة النصر والأهلي تجري بالتزامن مع لقاءات أخرى في الدوري السعودي اليوم، إذ يستضيف أبها والاتفاق والفتح كلا من التعاون وضمك والباطن على التوالي.

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