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الجزائر لن تشارك في التطبيع ولا تباركه

السفير الفلسطيني في الجزائر : "نقول للمطبعين خسئتم أنتم وسيدكم في واشنطن "

السبت 12 ديسمبر 2020 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الفلسطيني في الجزائر : "نقول للمطبعين خسئتم أنتم وسيدكم في واشنطن "



الجزائر /سما/

قال السفير الفلسطيني في جمهورية الجزائر أمين مقبول اليوم السبت في حواره مع قناة البلاد الجزائرية " نجدد العهد والقسم على مواصلة النضال ومواصلة الجهاد والكفاح حتى تحقيق النصر لفلسطين وللأمة العربية".

واضاف "نقف بالمرصاد لكل المتخاذلين والمطبعين ونقول لهم خسئتم أنتم وسيدكم في واشنطن، وان الامة العربية ستبقى حية وسيبقى الشعب العربي والاسلامي في هذه البلاد نابضا قلبه ودمائه لفلسطين وللعروبة وللاسلام ".

وتابع " جددت الجزائر موقفها الثابت والداعم والمؤيد للشعب الفلسطيني والذي كان آخره في خطاب وكلمة الرئيس عبد المجيد تبون شفاه الله وعافاه يوم أعلن بشكل واضح وجلي أن الجزائر لن تسير في التطبيع ولن تبارك التطبيع وأن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة  وقضية مركزية والسلام لن يحل في المنطقة دون أن يتحقق حلم الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران ".

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