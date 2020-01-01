رابط مشاهدة مباراة الفتح والباطن بث مباشر في الدوري السعودي 2020

الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية رابط مشاهدة مباراة الباطن والفتح بث مباشر المقررة اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 ضمن لقاءات الأسبوع الثامن من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الفتح والباطن مباشر تبث من ملعب مدينة الملك عبدالله بن جلوي على القناة السعودية الرياضية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق السعودي راشد الدوسري.

وسجل التاريخ إقامة سبع مباريات فقط بين الفريقين، إذ فاز الباطن في واحدة منها بهدفين دون مقابل وهي الأخيرة التي جرت الموسم الماضي على ذات الملعب بحضور الجماهير.

أما الفتح فقد تفوق على الباطن في تلك المواجهات، ثلاث مرات، وسيطرت نتيجة التعادل الإيجابي والسلبي في 3 لقاءات أخرى، ما يؤكد حجم المنافسة والندية الدائمة بين الجانبين.

رابط مباراة الباطن والفتح مباشر:

ويحتل الباطن المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام الاتفاق، بينما الفتح بالمركز الثامن في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط بالتساوي مع الرائد والتعاون وأبها.

ويخوض الفريقان لقاء اليوم بذات الطموح والهدف، إذ يسعيان إلى تحقيق الانتصار الثمين من أجل الصعود للأمام في جدول الترتيب قبل استفاقة الفرق الموجودة في المؤخرة.

ويحل الفتح ضيفا على الهلال في كأس الملك يوم الخميس القادم ثم يلعب ضد الأهلي بالدوري، في حين يستضيف فريق الباطن نظيره أبها بالكأس قبل اللعب أمام النصر في الدوري.