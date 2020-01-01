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الكهرباء بغزة: لا يمكننا توفير الطاقة على مدار الساعة

السبت 12 ديسمبر 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكهرباء بغزة: لا يمكننا توفير الطاقة على مدار الساعة



غزة / سما /

قالت شركة توزيع الكهرباء في غزة، أنه ما يتوفر لديها من الكهرباء 180 ميجا واط فقط، مشيرًا إلى أنه لا يمكن توفير الكهرباء على مدار الساعة على كافة مناطق قطاع غزة.

وأضاف مدير دائرة الاعلام في الشركة محمد ثابت في تصريحات إذاعية ، أن السحب على الكهرباء ما زال كما هو من قبل المواطنين، مبينًا أن الكثير منهم يمارسون أعمالهم من داخل منازلهم.

وأكد ثابت الطلب على الطاقة خلال هذا الوقت من العام ينخفض لمستويات متدنية ولا يوجد استخدام مفرط لذا يلحظ المواطن تحسن في ساعات وصل الكهرباء.

وأشار ثابت إلى أن الشركة تلقت منذ بدء الإغلاق 1029 اتصالا وإشارة، مبينا أنه جرى التعامل معها بشكل كامل.

 

ولفت أنه رغم التنويه المسبق على ضرورة شحن بطاقات الكهرباء، إلا أن بعض المناشدات وصلت حول انتهاء البطاقة، وجرى التعامل معها وتقديم الخدمة للمواطنين.

ونوه ثابت، انه خلال الأيام الماضية استطعنا اضاءة كافة مناطق قطاع غزة خلال ساعات الليل، بسبب تدني السحب من قبل المواطنين.

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