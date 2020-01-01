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البروفسور عبد المنعم لبد: الأمور في غزة تحت السيطرة التامة في مواجهة "كورونا"

السبت 12 ديسمبر 2020 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
البروفسور عبد المنعم لبد: الأمور في غزة تحت السيطرة التامة في مواجهة "كورونا"



غزة/سما/

أكد أستاذ علم الأمراض البروفسور عبد المنعم لبد، اليوم السبت، أن الأمور تحت السيطرة التامة في قطاع غزة، فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح لبد في تصريحات لإذاعة الأقصى، تابعتها وكالة فلسطين اليوم أن المقدرات الصحية لوزارة الصحة ما زالت بخير وتستوعب الحالات الصعبة والطارئة.

وأشار إلى أن عدد الوفيات في غزة وصلت اليوم، إلى 13 شخص وهو عدد كبير، لكنها الأدنى على مستوى العالم ومعظمها من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة.

وشدّد لبد، على أن الأمر ما زال خطيراً والفايروس سريع الانتشار رغم أن نسبة التعافي وصلت إلى 70% لذلك يجب عدم التهاون والاستهتار والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وقال في حديثة: إن "فصل الشتاء يتميز بانتشار الأمراض التنفسية، ونسبة الإصابة اليومية في القطاع حوالي 35% من عدد المسحات".

وأضاف أنه خلال الأسبوعين الماضيين لاحظنا أن النسبة لم تتغير وهذا يعني استقرار الحالة الوبائية وتسطيح حدة الانتشار، والمرحلة الأخطر عندما تنهار المنظومة الطبية لا سمح الله.

وذكر لبد، أن الإجراءات التي تتخذ من قبل الجهات المختصة تهدف لكسر حدة انتشار الفايروس.

ودعا المواطنين إلى ضرورة اتباع كافة الارشادات الوقائية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

#عبد المنعم لبد #قطاع غزة #فيروس كورونا #وباء كورونا

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