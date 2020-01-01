رئيس بلدية الخليل: من الضروري الحفاظ على هيبة المؤسسة الأمنية وغيابها يعني الفلتان والفوضى

الخليل / سما /

شدد رئيس بلدية مدينة الخليل تيسير أبو سنينة على ضرورة الحفاظ على هيبة المؤسسة الأمنية لان غيابها يعني الفلتان وان من يحكمها مجموعة من الخارجين عن القانون وهو ضرب ومساس في السلم الاهلي.

واضاف ابو سنينة، انه مهما كان الاختلاف فإن مكان معالجة ذلك المؤسسات وليس الشارع والفوضى والفلتان، مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك قرار واحد وعلى الجميع الالتزام به رغم تعدد وجهات النظر.

وأكد ابو سنينة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، رفضه واستنكاره الاعتداء على الاجهزة الامنية، داعيا المواطنين الالتزام بكافة وسائل السلامة العامة.