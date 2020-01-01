مشاهدة مباراة الجزيرة والفيصلي بث مباشر .. الأردن الرياضية

الرياض / سما

أعلنت قناة الأردن الرياضية، عن رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والجزيرة بث مباشر اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين الأردني.

مباراة الجزيرة والفيصلي مباشر تبث هذا المساء من داخل استاد عمان الدولي في العاصمة على قناة الأردنية الرياضية الأولى (Jordan Sport HD) بصوت المعلق الشاب علي الحنيطي.

وذكر الاتحاد الأردني أن مباراة الفيصلي والجزيرة تبدأ الساعة الرابعة بتوقيت عمان ودمشق والقدس والقاهرة والخرطوم، الخامسة وفق التوقيت المحلي بمكة المكرمة والدوحة والمنامة والكويت.

ولا تقبل هذه المباراة القسمة على اثنين، لا سيما في ظل سعي الجزيرة إلى مواصلة ملاحقة الوحدات متصدر جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 35 نقطة، إذ يمتلك هو حاليا 29 نقطة.

مباراة الفيصلي والجزيرة مباشر:

ويحاول الطرفان في موقعة اليوم تفادي نتيجة لقاء ذهاب الدوري الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، إذ سجل الجزيرة هدفا في الشوط الأول، قبل أن يعدل الفيصلي الكفة لاحقا.

ويشير مراقبون إلى أفضلية الجزيرة هذا الموسم من الناحية الفنية، لكن تاريخ الفيصلي يجعل المواجهة متكافئة، متوقعين أن يتم اللجوء إلى نتيجة التعادل من جديد أو الفوز الصعب لأحدهما.

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد الصريح في الجولة السابعة عشرة على استاد الحسن، في حين يحل الجزيرة ضيفا على الأهلي باستاد الملك عبدالله الثاني ثم السلط ومعان والوحدات.