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فلسطين تسجل 33 وفاة و1845 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

السبت 12 ديسمبر 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تسجل 33 وفاة و1845 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة



رام الله/سما/

أعلنت الصحة الفلسطينية اليوم السبت عن 33 حالة وفاة، و1845 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 2182 مريضًا، بعد فحص 4469 عينة.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي، إن 3 حالات وفاة في محافظة رام الله والبيرة، واثنتان في نابلس، و4 جنين، واثنتان في بيت لحم، و3 طولكرم، ووفاة واحدة في ضواحي القدس، واثنتان في الخليل، و13 حالة وفاة في قطاع غزة، و3 حالات داخل مدينة القدس.

وأضافت أن المرضى في العناية المكثفة 83، والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 26.


وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 78.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (134)، جنين (263)، نابلس (165)، طولكرم (56)، رام الله والبيرة (144)، سلفيت (43)، قلقيلية (23)، طوباس (33)، بيت لحم (45)، ضواحي القدس (60)، أريحا والأغوار (6)، قطاع غزة (505)، مدينة القدس (368).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (243)، جنين (123)، نابلس (42)، طولكرم (93)، بيت لحم (217)، سلفيت (55)، طوباس (47)، رام الله والبيرة (90)، أريحا والأغوار (14)، ضواحي القدس (315)، قطاع غزة (718)، مدينة القدس (225).

#وزيرة الصحة #مي الكيلة #الضفة الغربية

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