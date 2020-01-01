رابط مشاهدة مباراة الاتفاق وضمك بث مباشر .. الرياضية السعودية

الرياض / سما

نشرت القنوات العربية الناقلة، رابط مشاهدة مباراة ضمك والاتفاق بث مباشر التي تجري اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 على استاد الأمير محمد بن فهد في دوري المحترفين السعودي.

مباراة الاتفاق وضمك مباشر تنقل في إطار مواجهات الأسبوع الثامن من دوري كأس محمد بن سلمان على القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بتعليق مشاري القرني.

وخطف الاتفاق تعادلا مهما الجولة المنصرمة من أنياب مضيفه النصر بهدفين لمثلهما، وسبقه تعادل إيجابي (1-1) مع التعاون، علما أنه لم يحقق الفوز منذ ما يزيد عن خمس جولات متتالية.

أما نادي ضمك، يخوض هذا اللقاء بعد انتصار ثمين اقتنصه أمام التعاون بأربعة أهداف لثلاثة، سبقها خسارة مؤلمة ضد الشباب والعين، وتعادل سلبي مع الفيصلي وهزيمة من الهلال.

رابط مباراة ضمك والاتفاق مباشر:

ويحتل ضمك المركز السادس عشر والأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين بالتساوي مع النصر الذي لم ينجح في تقديم المستويات المأمولة منه لدى مشجعيه حتى نهاية الأسبوع السابع.

أما الاتفاق، يمتلك 8 نقاط في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف الباطن، علما أن انتصاره في لقاء اليوم من شأنه توصيله للترتيب السابع مستغلا تعثر جميع منافسيه حاليا.

ويتجهز فريق الاتفاق للعب ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي الخميس والثلاثاء، بينما يحل ضمك ضيفا على التعاون بالكأس ويستضيف أبها بالدوري قريبا.