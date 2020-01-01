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رابط مشاهدة مباراة التعاون وأبها بث مباشر في الدوري السعودي

السبت 12 ديسمبر 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة التعاون وأبها بث مباشر في الدوري السعودي



الرياض / سما

أعلنت القنوات السعودية الرياضية، عن رابط مشاهدة مباراة أبها والتعاون بث مباشر ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مباراة التعاون وأبها مباشر تنقل من ملعب (المحالة) استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز على القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق محمد الخامسي.

ويخوض أبها هذه الموقعة المهمة بعد انتصار عريض على الفتح الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدف، بينما تعادل التعاون (1-1) في آخر مواجهتين له أمام الاتفاق والباطن على التوالي.

وفاز أبها على التعاون في آخر مباراتين جرت بين الفريقين، بدءًا من الانتصار في كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف نظيف، ثم الفوز في الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الماضي.

رابط مباراة التعاون وأبها مباشر:

ويملك التعاون عشرة نقاط بالمركز السابع بالتساوي مع أبها والفتح والرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي، إذ يتقاسم الفريقان النقاط ويسعيان إلى دخول المربع الذهبي مجددا بقوة.

وخسر التعاون منذ بداية المسابقة المحلية مرة واحدة، وفاز مرتين لكنه تعادل بأربعة لقاءات أخرى، فيما تفوق أبها ثلاث مباريات وتلقى الهزيمة مثلها، إلا أنه لم يتعادل إلا مباراة وحيدة.

ويستعد فريق أبها لمباريات قوية قريبا، إذ يلتقي الباطن في كأس الملك ثم يحل ضيفا على ضمك بالأسبوع التاسع، في حين يلعب التعاون وضمك بالكأس قبل أن يلاقي الشباب بدوري المحترفين.

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