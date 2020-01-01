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حزب الله: خضوع المطبعين لسياسة الابتزاز الأمريكية لن تحصد سوى الخيبة والوهم

السبت 12 ديسمبر 2020 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: خضوع المطبعين لسياسة الابتزاز الأمريكية لن تحصد سوى الخيبة والوهم



بيروت/سما/

قال "حزب الله" تعليقا على إعلان اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل برعاية أمريكية، إن خضوع المطبعين لسياسة الابتزاز الأمريكية طمعا بمكاسب أو إلغاء عقوبات، لن تحصد سوى الخيبة والوهم.


وأضاف "حزب الله" في بيان أن "إعلان التطبيع يأتي في سياق السقوط المتتالي الذي بدأته بعض الدول العربية، تنفيذا للرغبات الأمريكية والإسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعيلها". 

واعتبر الحزب أن "خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأمريكية والصهيونية، طمعا في تحقيق مكاسب هنا أو إلغاء عقوبات هناك، ليست سوى أوهام وسراب لن يجني المطبعون منها شيئا وسيكتشفون سريعا انهم لم يحصدوا إلا الخيبة، وأن بلادهم أصبحت مكشوفة أمام العدو الإسرائيلي ومؤامراته الخطرة".

وأشار إلى أن "الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر وجميع شعوب أمتنا الرافضة لكل أشكال التطبيع، والتي ستسقط كل الاتفاقيات الخيانية وستكون سندا قويا للشعب الفلسطيني المقاوم".

#لبنان #حزب الله #اسرائيل #القضية الفلسطينية

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