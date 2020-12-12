مأدبة عشاء تجمع إماراتيين وإسرائيليين وبحرينيين! (فيديو)

سما

جمع عشاء خاص، أمس الجمعة، مجموعة من الإسرائيليين والإماراتيين والبحرينيين.

ونشرت صفحة "إسرائيل في الخليج" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت مقطع فيديو لهذا اللقاء، وعلقت عليه: "هكذا استقبل واحتفل ناشطون إسرائيليون وإماراتيون وبحرينيون بوجبة الشبات (السبت) التقليدية يوم امس، ما أجمل السلام".

هكذا استقبل واحتفل ناشطون اسرائيليون اماراتيون وبحرينيون وجبة الشبات ( السبت ) التقليدية يوم امس، ما اجمل السلام @sharakango ???????????????????????????? pic.twitter.com/PJDwyAT4cZ — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 12, 2020

ويظهر في الفيديو عدد من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية وهم يجلسون على مائدة الطعام، بينما كان الإسرائيليون، على ما يبدو، يقومون بالغناء وتقديم العشاء لضيوفهم.