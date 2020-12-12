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مأدبة عشاء تجمع إماراتيين وإسرائيليين وبحرينيين! (فيديو)

السبت 12 ديسمبر 2020 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مأدبة عشاء تجمع إماراتيين وإسرائيليين وبحرينيين! (فيديو)



سما

جمع عشاء خاص، أمس الجمعة، مجموعة من الإسرائيليين والإماراتيين والبحرينيين.

ونشرت صفحة "إسرائيل في الخليج" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت مقطع فيديو لهذا اللقاء، وعلقت عليه: "هكذا استقبل واحتفل ناشطون إسرائيليون وإماراتيون وبحرينيون بوجبة الشبات (السبت) التقليدية يوم امس، ما أجمل السلام".

ويظهر في الفيديو عدد من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية وهم يجلسون على مائدة الطعام، بينما كان الإسرائيليون، على ما يبدو، يقومون بالغناء وتقديم العشاء لضيوفهم.

#عشاء #اسرائيل #الامارات #البحرين #التطبيع #التطبيع مع اسرائيل

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