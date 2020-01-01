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الأتيرة: ارتفاع الاصابات يتوازى مع تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الطبية

السبت 12 ديسمبر 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأتيرة: ارتفاع الاصابات يتوازى مع تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الطبية



نابلس / سما /

قالت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، ان قرار الحكومة بالإغلاق حتى الخميس المقبل، جاء في أعقاب الزيادة الملموسة في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا".

واضافت الأتيرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، ان ارتفاع الاصابات يتوازى مع تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الطبية داخل المشافي، منوهة الى نقص اعداد الاسرة العادية وداخل العناية المكثفة، وانه يجري العمل على مدار الساعة من قبل وزارة الصحة لتوفيرها.

واكدت الأتيرة ان مسؤولية التصدي لجائحة "كورونا" تقع على الجميع، مضيفة انه تم عقد اجتماع اول أمس بمشاركة رجال اعمال جمعيات ومؤسسات اهلية ومجتمعية، تركز على آلية اسناد الحكومة ووزارة الصحة وتقديم الدعم خاصة فيما يتعلق بتوفير اسرة العناية المكثفة، مشيرة الى اضافة مستشفى أخرى لاستقبال مرضى "كورونا" اعتبار من يوم غد الاحد.

#عنان الأتيرة #نابلس #الاصابات #فيروس كورونا

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