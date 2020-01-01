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المتحدث باسم الشرطة: نسبة الالتزام بقرارات الحكومة بلغت 95%

السبت 12 ديسمبر 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المتحدث باسم الشرطة: نسبة الالتزام بقرارات الحكومة بلغت 95%



رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه تم تحرير 490 مخالفة لأشخاص لم يلتزموا بقرار الاغلاق المفروض على المحافظات الأربع ( الخليل، وطولكرم، ونابلس، وبيت لحم).

واضاف ارزيقات ان هناك نسبة التزام بقرارات الحكومة بلغت 95 بالمئة، مشيرا الى ان العمل لا يزال مستمرا حيث تعمل الاجهزة الأمنية كافة بشكل حثيث على الارض لتطبيق القرارات الحكومية.

ودعا ارزيقات في حديث إذاعي، صباح اليوم السبت، المواطنين الى الالتزام بقرار الاغلاق باعتبار انه يصب في مصلة المواطن لحصر الفيروس وكسر حلقة الاصابات مشددا على وجوب الالتزام بتلك الاجراءات باعتبارها واجبا دينيا واخلاقيا.

#الحكومة #الشرطة #لؤي ارزيقات #رام الله #الضفة الغربية

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