مدير شرطة بيت لحم: التزام كبير من قبل المواطنين بإجراءات الإغلاق لكسر منحنى الوباء

بيت لحم / سما /

أشاد مدير شرطة بيت لحم العقيد طارق الحاج بتفهم المواطنين في المحافظة والتزامهم بإجراءات الاغلاق المتخذة في محافظات الوطن قائلا: إن هذه ليست إجراءات أمنية، إنما طبية وقائية لكسر منحنى الوباء المتفشي.

وقال العقيد الحاج إن خطة الشرطة في محافظة بيت لحم والمتعلقة بأعياد الميلاد بدأت بزيارة حارس الأراضي المقدسة للمدينة وإضاءة شجرة عيد الميلاد ضمن اجراءات البرتوكول الصحي المتخذ.

وأكد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، أنه ستتم في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من هذا الشهر زيارة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا للمدينة أيضا وفي حال استمرار الحالة الوبائية فسيكون تأمين هذا اليوم بنفس اجراءات البرتوكول الصحي المتخذ.