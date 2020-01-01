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الفتياني يدعو للوقوف في وجه كل من يهدد السلم الاهلي

السبت 12 ديسمبر 2020 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكر امين سر الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني، سعي بعض الفئات الضالة في محافظة الخليل، لخلق حالة من الفوضى، وعرقلة تطبيق الاجراءات الحكومية لمكافحة فيروس "كورونا".

واعتبر الفتياني ان لهذه الفئات أهداف غير وطنية وغير سليمة ونوايا مبيته، لضرب وحدتنا الوطنية خلف ذرائع اجتماعية ودينية واجتماعية.

وقال في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، ان الاجراءات الحكومية المتبعة جاءت في سياق حماية ابناء شعبنا، داعيا الى الوقوف في وجه كل من يهدد السلم الاهلي باعتبار ان ذلك يخدم الاحتلال ويحقق اهدافا خارجية.

وشدد على ضرورة الالتفاف حول القيادة وتسهيل عمل كوادر الصحة والأجهزة الأمنية، الذين هم رأس الحربة في مواجهة الوباء وهم ابناؤنا جميعا.

واضاف الفتياني ان رسالة فتح لأبناء شعبنا، ان يكون خطابنا وحدويا لمواجهة كل التحديات والدفاع عن مصالحنا بوحدة حقيقية تخدم مصالح شعبنا.

#ماجد الفتياني #حركة فتح

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