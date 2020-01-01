كورونا عالميا:نحو 1.6 مليون وفاة و 71 مليون اصابة

سما

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم 71 مليونا، حسبما أفادت بيانات جمعها باحثون أميركيون.

وتوفي نحو 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نتيجة مضاعفات الفيروس، وفقا لأرقام جامعة جونز هوبكنز والتي نشرت مساء الجمعة.



ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بسبب وجود حالات لم يتم اكتشافها.

وأظهرت البيانات أنه في الولايات المتحدة، التي لديها أكبر عدد من الوفيات والإصابات، توفي ما يقرب من 300 ألف شخص، وأصيب أكثر من 15.7 مليون شخص بالمرض.

وسجلت الهند والبرازيل ثاني وثالث أعلى عدد من حالات الإصابة، حيث سجلت الهند حوالي 9.8 ملايين إصابة بينما سجلت البرازيل 6.8 ملايين إصابة.

وتجاوزت البرازيل الجمعة عتبة 180 ألف وفاة بكوفيد-19، بحسب التقرير الأخير لوزارة الصحة الذي أشار إلى تسجيل 646 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، إن كوريا الجنوبية سجلت 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة قياسية لحالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ تأكيد أول حالة في يناير/كانون الثاني.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل يوم الجمعة، إن هيئة كوفيبرس للرقابة الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لكوفيد-19.

من جهة أخرى، دعت منظمة الصحة العالمية إلى مضاعفة اليقظة خلال فترة أعياد نهاية العام، بينما ارتفع عدد الوفيات اليومية بكوفيد-19 بنسبة 60% خلال الأسابيع الستة الماضية.